Сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира по биатлону-2023

Турнир состоится с 8-го по 19 февраля в Оберхофе.

Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали окончательные составы на чемпионат мира 2023, который на следующей неделе начнется в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Последнее шестое место в заявке мужской сборной на планетарное первенство получил Артем Тищенко. Он стал лучшим среди украинцев во втором спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертилиахе (12-е место). Таким образом, Тищенко выиграл конкуренцию у Руслана Ткаленко и Тараса Лесюка.

Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2023 по биатлону: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко.

У женщин последнее место в заявке досталось Дарье Блашко, которая последнюю неделю готовилась к планетарному первенству с мужской сборной в Рупольдинге. В последний раз она соревновалась в начале января на Кубке мира, после чего болела и даже возвращалась в Украину на лечение.

Состав женской сборной Украины на ЧМ-2023 по биатлону: Елена Билосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Любовь Кипьяченкова, Дарья Блашко.

Чемпионат мира-2023 по биатлону запланирован с 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе.

Напомним, 29 января в швейцарском Ленцерхайде завершился чемпионат Европы по биатлону-2023. На континентальном первенстве сборная Украины завоевала три медали: Юлия Джима и Антон Дудченко завоевали серебряные награды в индивидуальных гонках, а Анастасия Меркушина выиграла "золото" в спринте.

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