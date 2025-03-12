Сборная Украины объявила состав на ЧМ-2025 по легкой атлетике в помещении: выступит ли Магучих

Планетарное первенство состоится с 21 по 23 марта в китайском Нанкине.

Сборная Украины по легкой атлетике определилась с заявкой на чемпионат мира-2025 в помещении.

Как сообщается на официальном сайте World Athletics, в состав "сине-желтых" на планетарное первенство вошли семь спортсменов.

В том числе в турнире примут участие действующие чемпионы Европы по прыжкам в высоту в помещении: Ярослава Магучих и Олег Дорощук.

Состав сборной Украины по легкой атлетике на ЧМ-2025 в помещении

Прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник

Прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин

Тройной прыжок, женщины: Мария Синей

Пятиборье, женщины: Юлия Лобан

Бег на 60 м с/б: Анна Плотицына

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении состоится с 21 по 23 марта в китайском Нанкине.

Отметим, что в прошлом году Магучих выиграла "серебро" на чемпионате мира в помещении, который состоялся в шотландском Глазго. В борьбе за "золото" украинка уступила австралийке Николе Олислагерс.

В общей сложности Ярослава дважды в карьере становилась призеркой ЧМ по легкой атлетике в помещении. Кроме прошлогодней серебряной награды, она в 2022 году завоевала "золото" планетарного первенства в сербском Белграде.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

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