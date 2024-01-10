Сборная Украины объявила состав на мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Стало известно, в каком составе сборная Украины выступит в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Рупольдинге.

Как сообщил старший тренер команды Юрай Санитра в комментарии Суспильне Спорт, "сине-желтых" в эстафетной гонке представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко и Виталий Мандзын.

Отметим, что в составе украинской сборной на мужскую эстафету произошло одно изменение по сравнению с эстафетой на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе: третий этап вместо Антона Дудченко будет бежать Денис Насыко.

Мужская эстафета на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге состоится в четверг, 11 января. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.

Женская эстафета состоится в среду, 10 января. Она начнется в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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