Сборная Украины объявила состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025 по биатлону

Сборная Украины определила состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону-2025, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Как стало известно Суспільне Спорт от тренерского штаба "сине-желтых", за нашу команду будут бежать Кристина Дмитренко и Виталий Мандзын.

Для них обоих это будет дебют в одиночной смешанной эстафете на чемпионатах мира. Они впервые вместе выступят в сингл-миксте.

Одиночная смешанная эстафета состоится в четверг, 20 февраля. Начало – в 17:05 по киевскому времени.

После этого 22 февраля на ЧМ-2025 по биатлону состоятся классические эстафеты, а 23 февраля планетарное первенство завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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