Сборная Украины объявила состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025 по биатлону

Сингл-микст состоится в четверг, 20 февраля.
Сборная Украины определила состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону-2025, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Как стало известно Суспільне Спорт от тренерского штаба "сине-желтых", за нашу команду будут бежать Кристина Дмитренко и Виталий Мандзын.
Для них обоих это будет дебют в одиночной смешанной эстафете на чемпионатах мира. Они впервые вместе выступят в сингл-миксте.
Одиночная смешанная эстафета состоится в четверг, 20 февраля. Начало – в 17:05 по киевскому времени.
После этого 22 февраля на ЧМ-2025 по биатлону состоятся классические эстафеты, а 23 февраля планетарное первенство завершится масс-стартами.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Читайте также:
Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужской индивидуальной гонки
Джима – в цветочной церемонии: результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону-2025
Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужской гонки преследования