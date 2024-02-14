Сборная Украины объявила состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024 по биатлону

Сборная Украины определилась с составом на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону 2024 года, который проходит в чешском Нове-Место.

Как сообщает Суспильне Спорт, нашу страну в этой гонке представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Отмечается, что основной претенденткой на место в сингл-миксте была Ирина Петренко. Однако из-за проблем со здоровьем она не сможет принять участие в гонке и продолжит восстановление, чтобы выступить в женской эстафете.

Одиночная смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону состоится в четверг, 15 февраля. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Добавим, что сегодня, 14 февраля, на ЧМ-2024 по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. Старт – в 18:20 по киевскому времени. От Украины побегут Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко и Тарас Лесюк.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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