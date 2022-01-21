Сборная Украины объявила состав на Олимпийские игры-2022: кто представит страну в Пекине

Сборная Украины объявила состав на Олимпийские игры-2022: кто представит страну в Пекине

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, которые будут выступать в 12 дисциплинах.

Национальный олимпийский комитет утвердил состав сборной Украины на зимние Олимпийские игры-2022, которые пройдут в Пекине.

В заявку "сине-желтых" попали 45 спортсменов, которые посоревнуются в 12 дисциплинах, сообщает сайт НОК.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Биатлон: мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко; женщины - Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко

Лыжные гонки: мужчины - Алексей Красовский, Руслан Перехода, женщины - Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева

Фигурное катание: Иван Шмуратко (мужчины), Анастасия Шаботова (женщины), Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (команда в спортивной паре)

Санный спорт: мужчины - Антон Дукач, Андрей Мандзий; женщины - Елена Стецкив, Юлианна Туницкая; парный экипаж Игорь Стахов/Андрей Лисецкий

Фристайл: мужчины - Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, женщины - Анастасия Новосад, Ольга Полюк (все - лыжная акробатика)

Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук

Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва

Горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко

Сноубординг: Аннамари Данча (параллельный гигантский слалом)

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук

Скелетон: Владислав Гераскевич

Бобслей: Лидия Гунько

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.

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