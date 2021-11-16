Сборная Украины объявила состав на решающий матч отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Сборная Украины объявила состав на решающий матч отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины обнародовала стартовый состав на судьбоносный матч заключительного тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

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Украина : Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Босния и Герцеговина : Василь, Сушич, Ковачевич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Прцич, Хаджиахметович, Гояк, Менало, Демирович, Стеванович

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы пробиться на мировое первенство.

потеряла все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале

Ранее ТСН Проспорт писал, что перед решающим поединком украинских футболистов поддержал бывший главный тренер сборной Андрей Шевченко.

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