Сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Реклама

Стал известен состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2026.

Как сообщается на сайте НОК Украины, в заявку украинской команды на грядущие зимние Олимпийские игры вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.

Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте – по 10 спортсменов, еще девять атлетов выступят во фристайле.

Реклама

Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2026

Биатлон (10): мужчины – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк; женщины – Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина

Санный спорт (10): мужчины – Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба – одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все – двухместные сани); женщины – Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе – одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе – двухместные сани)

Фристайл (9): мужчины – Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов; женщины – Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все – лыжная акробатика), Екатерина Коцар (биг-эйр и слоупстайл)

Лыжные гонки (6): мужчины – Дмитрий Драгун, Александр Лисогор; женщины – Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

Реклама

Лыжное двоеборье (2): Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец

Горнолыжный спорт (2): мужчины – Дмитрий Шепьюк; женщины – Анастасия Шепиленко

Прыжки с трамплина (2): мужчины – Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

Шорт-трек (2): мужчины – Олег Гандей; женщины – Елизавета Сидерко

Реклама

Скелетон (1): мужчины – Владислав Гераскевич

Сноубординг (1): женщины – Аннамари Данча

Фигурное катание (1): мужчины – Кирилл Марсак

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Реклама

Напомним, на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.