Сборная Украины объявила стартовый состав на матч Лиги наций против Чехии

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Чехии, который состоится сегодня, 14 октября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

По сравнению с предыдущим поединком против Грузии главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал одно изменение в стартовом составе. Вместо Ивана Калюжного с первых минут на поле выйдет Тарас Степаненко, который восстановивился после повреждения.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльский, Калюжный, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив

️ Starting lineup for the game against the Czech Republic



One change: Kaliuzhnnyi - Stepanenko pic.twitter.com/787xjzUhQc — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2024

Также стал известен стартовый состав чешской команды на игру против Украины.

Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелены, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черны, Шульц, Хоры

Запасные: Кински, Едличка, Змрзлы, Климент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лингр, Крал

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия доступна на нашем сайте.

Перед четвертым туром Лиги наций команда Сергея Реброва занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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