Сборная Украины объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч квалификации к чемпионату мира-2026 против Азербайджана.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Ярмолюк, Очеретько, Гуцуляк, Волошин, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Сваток, Бондарь, Михайличенко, Бражко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжный, Ванат, Шапаренко

Реклама

Поединок Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Азербайджан.

В предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и выиграла Исландию (5:3).

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.