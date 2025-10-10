Сборная Украины объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2026 с Исландией

Руслан Малиновский / © Associated Press

Реклама

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч группового этапа отбора к чемпионату мира-2026 по футболу с Исландией.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Малиновский – Гуцуляк, Шапаренко, Судаков – Ванат

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень

Реклама

Поединок Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября, на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.

В стартовых матчах отбора на Мундиаль сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В свою очередь, Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).

Реклама

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.