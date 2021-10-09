Сборная Украины объявила стартовый состав на матч отбора к ЧМ-2022 против Финляндии

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч отбора к ЧМ-2022 против Финляндии

Начало встречи - в 19:00.

Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Украины на матч 7-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года, который состоится 9 октября на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

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После игры с Финляндией сборная Украины 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове.

. Этот матч состоится во Львове. После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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