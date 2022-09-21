Сборная Украины объявила стартовый состав на матч против Шотландии в Лиге наций

Сборная Украины проведет матч 1-го тура групповой стадии Лиги наций сезона 2022/23 против национальной команды Шотландии. Стали известны стартовые составы команд на поединок.

В среду, 21 сентября, состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций сезона 2022/23 между сборными Украины и Шотландии.

Команды определились со стартовыми составами на поединок.

С первых минут в составе "сине-желтых" выйдут голкипер Анатолий Трубин, полузащитник Александр Пихаленок и форвард Артем Довбык.

Шотландия : Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Гендри, Маккена, Терни, Армстронг, Макгин, Макгрегор, Кристи, Адамс

Запасные : Келли, Мккрори, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гилмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Джек, Хики, Маклин

Украина : Трубин, Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Пихаленок, Малиновский, Мудрик, Ярмоленко, Довбык

Запасные : Лунин, Ризнык, Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Качараба, Игнатенко, Цыганков, Миколенко, Тимчик, Зубков

Матч Шотландия – Украина начнется в 21:45. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

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