Сборная Украины объявила стартовый состав на матч с Албанией в Лиге наций

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании, который состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе "Epet Arena" в чешской Праге.

Дебютный поединок за сборную проведет полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Кабаев, Яремчук.

Запасные: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок

Также албанцы назвали стартовый состав на поединок против Украины.

Албания: Стракоша, Хюсай, Исмайли, Кумбула, Митай, Аслани, Рамадани, Лечи, Н. Байрами, Асани, Манай.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Албания доступна на нашем сайте.

В новом розыгрыше Лиги наций команда Сергея Реброва выступит в Дивизионе B. Кроме Албании, соперниками украинцев в группе будут Чехия и Грузия.

Напомним, ранее стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25.

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