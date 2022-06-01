Сборная Украины объявила стартовый состав на матч с Шотландией в плей-офф отбора на ЧМ-2022

В среду 1 июня сборная Украины по футболу проведет полуфинальный поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Шотландии.
Перед предстоящим матчем сборные Украины и Шотландии назвали стартовые составы. Встреча на "Хэмпден Парк" в Глазго начнется в 21:45 по киевскому времени.
Шотландия: Гордон, Гикки, Генли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн.
Запасные: Маршалл, Келли, О'Доннелл, Суттар, Кристи, Гендри, Маккена, Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Яремчук.
Запасные: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков
Текстовая онлайн-трансляция поединка Шотландия - Украина доступна на нашем сайте.
Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Ранее сообщалось, что перед игрой с Шотландией полузащитник сборной Украины Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции, а наставник "сине-желтых" Александр Петраков заявил, что это " самый важный матч на этом этапе его жизни".
Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.
Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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