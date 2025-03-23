Сборная Украины объявила стартовый состав на ответный матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций

Встреча в бельгийском Генке начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на ответный матч против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Ванат

Запасные: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльский, Цыганков, Яремчук, Назарина, Назаренко, Довбик

Стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии / Фото: УАФ

Также стал известен стартовый состав сборной Бельгии на матч против Украины. Отметим, что в него не попал вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Бельгия: Селс, Менье, Фас, Дебаст, Кастань, Ванакен, Раскин, Де Брюйне, Троссар, Лукаку, Доку

Матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском Генке на Cegeka Arena. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия – Украина доступна на нашем сайте.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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