Сборная Украины объявила стартовый состав на полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2026 против Швеции

Сборная Украины объявила стартовый состав на полуфинальный матч плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года против команды Швеции.

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко, Ярмолюк, Калюжный, Судаков, Цыганков, Зубков, Ванат

Запасные: Нещерет, Ризнык, Сарапий, Михайличенко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько, Шапаренко, Яремчук, Пономаренко

Также стал известен стартовый состав шведов на матч против Украины.

Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Линдельоф, Гин, Гудмундссон, Нюгрен, Карлстрем, Аяри, Йоханссон, Дьекереш, Эланга

Запасные: Тернквист, Эльборг, Бергваль, Свенссон, Нильссон, Смит, Бардагжи, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Али, Зенели

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швеция.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.