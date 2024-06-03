Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против Германии

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Германии на контрольный матч в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024, который состоится в понедельник, 3 июня, на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге.

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Лунин, Миколенко, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Бражко, Малиновский, Судаков, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик

Германия: Нойер, Гросс, Та, Антон, Киммих, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Миттельштедт, Андрих, Хаверц

Запасные: тер Штеген, Бауман, Нюбель, Генрихс, Кох, Груда, Фюрих, Павлович, Райц, Генрихс, Мюллер, Ундав, Байер

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Германия – Украина доступна на нашем сайте.

Добавим, что после игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга перед стартом чемпионата Европы: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда посоревнуется в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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