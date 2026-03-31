Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч с Албанией.

Украина: Ризнык, Конопля, Забарный, Сарапий, Миколенко, Ярмолюк, Малиновский, Шапаренко, Гуцуляк, Волошин, Яремчук

Запасные: Нещерет, Трубин, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Пономаренко, Пихаленок, Цыганков, Судаков, Тымчик, Зубков, Калюжный

Матч Украина — Албания состоится во вторник, 31 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).

Ранее сообщалось, что Ребров ответил, покинет ли сборную Украины после матча с Албанией.