Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч с Новой Зеландией

Алексей Гуцуляк / © УАФ

Реклама

Сборная Украины по футболу назвала стартовый состав на матч с командой Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Украина: Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Михайленко, Назарина, Пихаленок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк

Поединок Новая Зеландия – Украина состоится во вторник, 10 июня, на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 23:50 по киевскому времени.

Реклама

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина.

Для "сине-желтых" это будет последний из двух поединков в рамках Canadian Shield-2025. В первом матче команда Реброва 7 июня проиграла сборной Канады (2:4).

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.