Сборная Украины объявила заявку на финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против Исландии

Вне списка на решающую игру остались пять футболистов.

Стала известна заявка сборной Украины на финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Исландии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из тех игроков, которые находятся в лагере "сине-желтых", в список на поединок не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.

Отметим, что участие в игре с Исландией может принять Виктор Цыганков, который из-за травмы не попал в заявку сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации на ЧЕ-2024 против Боснии и Герцеговины.

Заявка сборной Украины на матч с Исландией

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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