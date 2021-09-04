Сборная Украины объявила заявку на матч квалификации ЧМ-2022 против Франции

В списке Александра Петракова 23 исполнители.

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на матч 5-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года против команды Франции.

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По сравнению с поединком против Казахстана в составе "сине-желтых" два изменения. Вместо Александра Зинченко, который должен пропустить матч из-за перебора желтых карточек, и травмированного Виталия Буяльского, в заявку попали Александр Зубков и Тарас Степаненко.

С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру против французов не попал Игорь Харатин. Всего наставник "сине-желтых" Александр Петраков включил в заявку на поединок 23 футболистов.

Заявка Украины на матч против Франции

Вратари: Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия)

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер")

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Матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Онлайн-трансляция встречи доступна на нашем сайте.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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