Сборная Украины объявила заявку на матч квалификации ЧМ-2026 с Азербайджаном

Иван Калюжный / © УАФ

Сборная Украины объявила заявку на второй матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против команды Азербайджана, который состоится сегодня, 9 сентября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Из тех футболистов, которые находятся в расположении "сине-желтых", в заявку не попал защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак.

Заявка сборной Украины на матч против Азербайджана

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Аль-Шабаб").

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток ("Остин"), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер"), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Александр Зубков ("Трабзонспор"), Александр Зинченко ("Ноттингем"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925").

Нападающие: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Матч Азербайджан – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.