Сборная Украины объявила заявку на матч отбора ЧМ-2026 с Исландией

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Сборная Украины объявила заявку на матч группового этапа отбора к чемпионату мира-2026 по футболу с Исландией.

Из тех футболистов, которые находятся в расположении "сине-желтых", в заявку не попал полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Накануне главный тренер национальной команды Сергей Ребров на пресс-конференции сообщил, что Ярмолюк пропустит поединок с Исландией из-за травмы, но может успеть восстановиться к следующей игре с Азербайджаном, которая состоится 13 октября.

Заявка сборной Украины на матч с Исландией

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик

Поединок Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября, на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.

В стартовых матчах отбора на Мундиаль сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В свою очередь, Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.