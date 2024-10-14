Сборная Украины объявила заявку на матч против Чехии в Лиге наций

Сборная Украины объявила заявку на матч 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона 2024/25 против команды Чехии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в нее вошли 22 игрока. Из тех футболистов, которые находятся в расположении "сине-желтых" во Вроцлаве, в заявку на поединок не попали Валерий Бондарь и Владислав Кабаев.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии в Лиге наций

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).

Защитники: Александр Тымчик ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, (все – "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Тарас Степаненко (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко ("Полесье"), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Иван Калюжный ("Александрия").

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия доступна на нашем сайте.

Напомним, в третьем туре Лиги наций сборная Украины в польском городе Познань обыграла Грузию (1:0). Несмотря на эту победу, команда Реброва продолжает занимать последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

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Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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