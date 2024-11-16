Сборная Украины объявила заявку на матч против Грузии в Лиге наций

Сборная Украины объявила заявку на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Грузии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вне списка из 23 игроков остался форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат.

Накануне главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал, что Ванат пропустит поединок с Грузией из-за микроповреждения.

Заявка сборной Украины на матч против Грузии

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Алексей Сыч ("Рух"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия)

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Поединок Грузия — Украина состоится в субботу, 16 ноября, в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Грузия – Украина доступна на нашем сайте.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

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Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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