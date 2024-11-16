Сборная Украины объявила заявку на матч против Грузии в Лиге наций

Поединок состоится 16 ноября в Батуми.
Сборная Украины объявила заявку на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Грузии.
Как сообщает официальный сайт УАФ, вне списка из 23 игроков остался форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат.
Накануне главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал, что Ванат пропустит поединок с Грузией из-за микроповреждения.
Заявка сборной Украины на матч против Грузии
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Алексей Сыч ("Рух"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия)
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
Поединок Грузия — Украина состоится в субботу, 16 ноября, в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.
Текстовая онлайн трансляция матча Грузия – Украина доступна на нашем сайте.
Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение
Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).
За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.
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Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
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