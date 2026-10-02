Сборная Украины объявила заявку на матч против Северной Ирландии в Лиге наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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В заявку на игру не вошли семь футболистов: кроме Виталия Миколенко, который уже покинул расположение команды туда не попали защитники Александр Драмбаев и Богдан Михайличенко, полузащитники Александр Пихаленок, Максим Хлань и Владислав Велетень, а также форвард Владислав Ванат.

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Заявка сборной Украины на матч Лиги наций против Северной Ирландии

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Иван Варфоломеев, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Александр Зубков, Игорь Краснопир,

Форварды: Роман Яремчук, Матвей Пономаренко, Даниил Сикан

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Матч Украина — Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами наша сборная вынуждена проводить домашние поединки за пределами Украины.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.

Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

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Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

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