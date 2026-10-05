Сборная Украины объявила заявку на матч против Венгрии в Лиге наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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В заявку "сине-желтых" на игру вошли 23 футболиста. Кроме Виталия Миколенко и Георгия Судакова, которые уже покинули расположение сборной из-за травм, а также Николая Матвиенко и Даниила Сикана, которые пропустят поединок из-за перебора желтых карточек, в состав не попали защитник Богдан Михайличенко, полузащитник Николай Шапаренко и вингер Александр Зубков.

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Заявка сборной Украины на матч Лиги наций против Венгрии

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Тарас Михавко, Александр Драмбаев

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Владислав Велетень, Александр Назаренко, Иван Варфоломеев

Форварды: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук, Игорь Краснопир

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Матч Украина — Венгрия состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.

Сборная Украины сейчас занимает второе место в группе 2 Дивизиона B, набрав 4 очка.

Команды уже встречались в первом туре 25 сентября, когда украинцы победили в Будапеште со счетом 1:0.

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После победы над венграми команда Андреа Мальдеры сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно проиграла Северной Ирландии (0:3).

Венгры после поражения от Украины сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и обыграли Грузию (1:0). Венгрия (4 балла) находится на третьей позиции, уступая украинцам из-за поражения в очной встрече.

Единоличным лидером этого квартета является Северная Ирландия (7 пунктов). Грузия (1 балл) идет последней.

Ранее сообщалось, что сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчем с Венгрией в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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