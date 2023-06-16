Сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Македонией в отборе к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на матч 3-го тура отбора на Евро-2024 против Северной Македонии.

Из тех футболистов, которые находятся в Скопье, вне заявки на поединок остались Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии

Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский

Форварды: Владислав Ванат, Артем Довбик

Матч Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня, в городе Скопье на стадионе "Тоше Проески". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония – Украина с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

Эта игра станет первой официальной для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Напомним, для "сине-желтых" это будет вторая игра в отборе на континентальное первенство. В конце марта на старте квалификации к Евро-2024 украинцы под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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