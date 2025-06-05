Сборная Украины объявила заявку на молодежное Евро-2025 по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины по футболу определилась с заявкой на Евро-2025 (U-21).

В состав "сине-желтых" на грядущее континентальное первенство вошли 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

В списке, утвержденном главным тренером украинской "молодежки" Унаи Мельгосой, оказались три вратаря и 20 полевых футболистов.

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Состав молодежной сборной Украины на Евро-2025 (U-21)

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Георгий Ермаков ("Александрия"), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), Виталий Роман ("Рух" Львов), Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Антон Царенко ("Лехия", Польша), Владислав Велетень ("Колос" Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

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Финальная стадия молодежного Евро-2025 (U-21) состоится с 11 по 28 июня в Словакии.

На групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют с Финляндией, Нидерландами и Данией. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

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