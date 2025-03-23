Сборная Украины объявила заявку на ответный матч против Бельгии за выход в элиту Лиги наций

Сборная Украины объявила заявку на ответный матч против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), в заявку "сине-желтых" на поединок попали 23 игрока.

В отличие от первого матча против бельгийцев, в заявку украинской сборной не вошли Ефим Конопля и Алексей Сыч, которые из-за травм покинули расположение национальной команды. Их заменили Валерий Бондарь и Артем Довбик, который отсутствовал в связи с болезнью.

Заявка сборной Украины на ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд" Англия), Егор Назарина, Георгий Судаков (оба – "Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском Генке на "Cegeka Arena". Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия – Украина доступна на нашем сайте.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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