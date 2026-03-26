Сборная Украины объявила заявку на полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2026 против Швеции

Сборная Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку национальной команды на полуфинальный матч плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 против Швеции.

Список игроков украинской сборной, которые могут принять участие в поединке со шведами, опубликовал официальный Telegram-канал УАФ.

Вне заявки из-за дисквалификации остались Ефим Конопля и Руслан Малиновский, а также Борис Крушинский, который получил дебютный вызов в национальную команду.

В то же время, в заявку на игру со шведами попал форвард "Динамо" Матвей Пономаренко, которого также впервые вызвали в сборную Украины.

Заявка сборной Украины на матч со Швецией

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет.

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий.

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Матвей Пономаренко.

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.