Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.

Главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера включил в список на поединок 23 футболиста.

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Вне заявки остались три игрока: полузащитники Александр Андриевский и Иван Варфоломеев, а также форвард Владислав Ванат.

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Заявка сборной Украины на матч против Грузии

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба — "Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер"), Александр Назаренко ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан), Николай Шапаренко ("Динамо").

Форварды: Игорь Краснопир ("Полесье"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

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Матч Украина — Грузия состоится во вторник, 17 ноября, на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Грузия.

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и, как и Грузия (2 балла), досрочно лишилась шансов повыситься в элитный дивизион, на что претендуют Северная Ирландия (11 пунктов) и Венгрия (10 очков).

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В очном поединке заключительного тура между украинцами и грузинами на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Андреа Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.

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В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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