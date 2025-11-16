Сборная Украины объявила заявку на решающий матч отбора ЧМ-2026 против Исландии

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Сборная Украины объявила заявку на матч заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против Исландии.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В заявку вернулись Руслан Малиновский и Николай Матвиенко, которые не играли в прошлом поединке с Францией. В то же время игру с исландцами пропустят Олег Очеретько и Георгий Судаков, который ранее покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

Заявка сборной Украины на матч против Исландии

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).

Защитники: Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – "Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Егор Назарина ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Матч Украина - Исландия состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Легия" в Варшаве. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия.

Перед последним туром украинцы и исландцы имеют в своем активе по 7 очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому команду Сергея Реброва устроит только победа в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф.

Первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Франции (13 баллов), для которой выездной матч заключительного тура с Азербайджаном (1 пункт) уже не будет иметь турнирного значения.

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров дал пресс-конференцию перед решающим матчем отбора ЧМ-2026 против Исландии.