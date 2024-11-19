Сборная Украины объявила заявку на решающий матч против Албании в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку национальной команды на матч последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из тех футболистов, которые находятся в расположении "сине-желтых", в список не попал Владислав Ванат – форвард киевского "Динамо" не успел восстановиться после травмы.

Заявка сборной Украины на матч против Албании

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Алексей Сыч ("Движение"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Иван Калюжный ("Александрия" ), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

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В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Ранее сообщалось, что Ребров начал пресс-конференцию перед игрой с Албанией с того, что выступил с заявлением о массовых обстрелах украинских городов российскими оккупантами.

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