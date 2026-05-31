Сборная Украины объявила заявку на товарищеский матч против Польши

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определил заявку команды на товарищеский матч против Польши, который состоится сегодня, 31 мая, на "Тарчинский Арена Вроцлав" во Вроцлаве.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В заявку на поединок с поляками вошли 23 из 26 вызванных в национальную команду игроков. Вне заявки оказались вратарь Андрей Лунин, защитник Илья Забарный и полузащитник Руслан Малиновский.

Заявка сборной Украины на матч против Польши

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет

Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвей Пономаренко

Поединок Польша — Украина начнется в 18:30 по киевскому времени.

Поединок с поляками станет первым для Мальдеры в роли главного тренера сборной Украины. После этой игры "сине-желтые" проведут еще один спарринг — 7 июня с Данией.

Поскольку Украина и Польша не вышли на ЧМ-2026, этот спарринг станет для них подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

