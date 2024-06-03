Сборная Украины объявила заявку на товарищеский матч с Германией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку национальной команды на контрольный матч против Германии в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере "сине-желтых", в заявку не попал Виталий Миколенко – защитник английского "Эвертона" продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Заявка сборной Украины на матч с Германией

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Форварды Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Германия – Украина состоится в понедельник, 3 июня, на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Германия – Украина доступна на нашем сайте.

Добавим, что после игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга перед стартом чемпионата Европы: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда посоревнуется в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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