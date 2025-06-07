Сборная Украины объявила заявку на товарищеский матч с Канадой

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч с командой Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Заявка сборной Украины (по номерам)

1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык. 25. Егор Назарина.

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Поединок Канада – Украина состоится в субботу, 7 июня, на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Канада – Украина.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" посоревнуются с Новой Зеландией. Начало встречи – в 23:50 по киевскому времени.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.

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