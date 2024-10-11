Сборная Украины обыграла Грузию и набрала первые очки в Лиге наций-2024/25 (видео)

Сборная Украины одолела команду Грузии в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Enea Arena" в польском городе Познань завершился со счетом 1:0 .

"Сине-желтые" открыли счет на 35-й минуте встречи – Георгий Судаков отобрал мяч на половине поля соперника, а Михаил Мудрик с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в ближний угол.

Команда Вилли Саньоля пыталась отыграться, но распечатать ворота Анатолия Трубина так и не сумела.

За весь матч подопечные Сергея Реброва нанесли 12 ударов против 13 у Грузии (в створ ворот – 2:4). По ожидаемым голам (xG) – 0,57 против 0,68.

Обзор матча Украина – Грузия

В параллельном матче группы 1 Дивизион B сборная Чехии на своем поле победила Албанию со счетом 2:0.

Добавим, что украинская сборная неудачно стартовала в Лиге наций-2024/25, потерпев поражение от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Грузинская команда, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0).

Таким образом, после трех туров Грузия с 6 очками лидирует в квартете, опережая Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 балла) идет третьей, Украина (3) продолжает занимать последнее место.

Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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