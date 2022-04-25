Сборная Украины одержала разгромную победу на старте юношеского чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины одержала разгромную победу на старте юношеского чемпионата мира по хоккею

Юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) успешно начала выступления на чемпионате мира в Дивизионе 1В. В первом матче на турнире "сине-желтые" обыграли команду Польши.

Мировое первенство по хоккею в Дивизионе 1B стартовало в Италии. Первым соперником украинской сборной стала Польша. Наша команда уверенно выиграла этот поединок со счетом 6:1 .

В первом и втором периодах "сине-желтые" забросили полякам по одной шайбе, оставив свои ворота "сухими". В заключительном периоде нашей команде удалось четыре раза огорчить голкипера соперников, на что поляки смогли ответить лишь шайбой престижа.

Чемпионат мира U-18. Дивизион 1В

Польша U-18 – Украина U-18 1:6

Шайбы: Собецкий, 57 – Сидоренко, 14, Тиченко, 39, Трандафилов, 50, Моисеев, 55, Дахновский, 59, Никулин, 60

Впереди у нашей команды матчи против Италии, Австрии, Словении и Венгрии. Во вторник, 26 апреля, украинцы сыграют против итальянцев

Для того, чтобы вернуться в Дивизион 1А, украинской сборной нужно занять первое место в группе.

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