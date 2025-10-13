Сборная Украины одержала сложную победу над Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Украина – Азербайджан / © УАФ

Сборная Украины одолела команду Азербайджана в четвертом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в польском Кракове на стадионе "Краковия" и завершился со счетом 2:1 .

Азербайджанцы создали отличный момент на самом старте встречи – Нариман Ахундзаде на 4-й минуте вышел один на один с Анатолием Трубиным, но не переиграл украинского голкипера.

На 30-й минуте украинцы открыли счет – после сильной подачи Руслана Малиновского со штрафного ударом головой забил Алексей Гуцуляк.

Несмотря на множество ударов по воротам, развить свое преимущество в счете команда Сергея Реброва в первом тайме не смогла.

А перед свистком на перерыв Азербайджан сумел отыграться – на 45+3-й минуте Ахундзаде замкнул передачу Элвина Джафаргулиева с левого фланга.

Во втором тайме украинцы во второй раз вышли вперед – на 64-й минуте Назар Волошин сделал заброс на Гуцуляка, а тот сбросил под удар Малиновского, который расстрелял ворота соперника.

На 89-й минуте "сине-желтые" могли увеличивать свое преимущество – Волошин воспользовался передачей Артема Довбика и низом точно пробил в дальний угол, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за фола со стороны Артема Бондаренко по ходу развития атаки.

Обзор матча Украина – Азербайджан

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.