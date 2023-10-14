Сборная Украины одержала сложную победу над Северной Македонией в отборе на Евро-2024 (видео)

Голы Судакова и Караваева принесли "сине-желтым" важные три очка в борьбе за выход на чемпионат Европы.

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче 7-го тура отбора на Евро-2024. Поединок на стадионе "Epet Arena" в Праге завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:0 .

Со старта встречи подопечные Сергея Реброва больше владели мячом. На 30-й минуте украинцам удалось воплотить это преимущество в гол. Георгий Судаков нанес удар из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от защитника македонцев Николы Серафимова залетел в ворота.

После пропущенного мяча Северная Македония смело пошла в атаку и едва не отыгралась до перерыва. Боян Миовски и Стефан Ашковски опасно пробивали с близкого расстояния, но Анатолий Трубин спас "сине-желтых".

В начале второго тайма македонцы создали еще один голевой шанс – Дарко Чурлинов ворвался в штрафную сборной Украины, но Трубин снова совершил удивительный сейв.

Сборная Украины ответила своими моментами. На 59-й минуте отличную возможность имел Михаил Мудрик, но после передачи Артема Довбика вингер "Челси" не сумел переиграть голкипера македонцев Столе Димитриевски.

На 60-й минуте команда Реброва также была близка к взятию ворот, но после подачи с углового Николай Матвиенко головой пробил в перекладину. Таким образом, интрига в этом матче держалась вплоть до самой концовки.

Только в компенсированное ко второму тайму время украинцы сняли вопрос о победителе. На 90+5-й минуте Александр Караваев воспользовался ошибкой Димитриевски, который далеко вышел из ворот, и с сорока метров отправил мяч в сетку.

Обзор матча

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице группы C. Северная Македония (7 баллов) занимает четвертую позицию.

Текущая таблица группы С

Турнирная таблица группы С / Фото: flashscore.ua

Отметим, что в другом поединке седьмого тура группы С сборная Италии будет принимать команду Мальты (14 октября, 21:45).

В следующем матче подопечные Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой в рамках 8-го тура отбора на Евро-2024. В тот же день очный матч восьмого тура в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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