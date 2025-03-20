Сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией в первом матче за элиту Лиги наций (видео)

Сборная Украины победила команду Бельгии в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в испанской Мурсии завершился со счетом 3:1 .

Бельгийцы открыли счет на 40-й минуте встречи – Ромелу Лукаку головой замкнул подачу Кевина Де Брюйне со штрафного.

На 66-й минуте команда Сергея Реброва отыгралась – Алексей Гуцуляк воспользовался ошибкой обороны соперника и реализовал выход один на один с Тибо Куртуа.

На 73-й минуте украинцы уже вышли вперед – Владислав Ванат замкнул прострел Виктора Цыганкова с правого фланга.

А на 79-й минуте "сине-желтые" в третий раз забили бельгийцам – Илья Забарный на дальней штанге затолкал мяч в ворота после навеса Александра Зинченко.

Добавим, что на протяжении матча травмировались сразу два защитника сборной Украины. В первом тайме поле был вынужден покинуть Ефим Конопля, вместо него вышел Алексей Сыч. А уже во второй половине встречи Сыч также получил повреждение и был заменен.

Обзор матча Украина – Бельгия

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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