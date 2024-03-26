Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией и завоевала путевку на Евро-2024 (видео)

Команда Сергея Реброва совершила камбэк во втором тайме и летом сыграет на континентальном первенстве.

Сборная Украины победила команду Исландии в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве завершился со счетом 2:1 .

Исландцы вышли вперед на 30-й минуте встречи. Форвард "Дженоа" Альберт Гудмундссон разобрался с обороной украинцев и из-за пределов штрафной красиво пробил в правый от себя угол.

На 39-й минуте "сине-желтые" были близки к тому, чтобы отыграться. Георгий Судаков забросил мяч на правый фланг штрафной на Виктора Цыганкова, а тот прострелил в центр, где Роман Яремчук ударом в касание расстрелял ворота. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) арбитры отменили гол из-за офсайда у Цыганкова.

После перерыва команда Сергея Реброва сумела сравнять счет. На 54-й минуте Цыганков получил диагональную передачу на правый фланг от Судакова, сместился в центр и с линии штрафной точно отправил мяч в дальний угол.

На 84-й минуте украинская сборная забила победный мяч. Михаил Мудрик получил передачу от Судакова и из-за пределов штрафной в касание низом попал в дальний угол.

Обзор матча Украина – Исландия

Таким образом, сборная Украины получила путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Отметим, что сборная Украины в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы по футболу. В 2012 году "сине-желтые" автоматически попали на турнир как одна из стран-хозяек, а в 2016-м и 2020-м пробивались на континентальное первенство через квалификацию.

Наиболее успешным для сборной Украины пока остается Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году. На том турнире наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

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