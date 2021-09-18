Сборная Украины опозорила Россию на Чемпионате Европы по баскетболу 3х3 (видео)

Юношеская команда "сине-желтых" разгромила россиян на пути в четвертьфинал континентального первенства.
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в 1/4 финала Чемпионата Европы среди юношеских команд (U-17), который проходит в Португалии. "Сине-желтые" одержали две победы на групповом этапе и с первого места вышли в плей-офф.
В первом поединке украинские баскетболисты одолели Сербию со счетом 18:15. А во втором матче группы Украина уничтожила команду России - 21:9.
Лучшие моменты матча Украина - Россия
19 сентября, сборная Украины U-17 сыграет в четвертьфинале со второй командой группы С. Это может быть Беларусь, Словения или Израиль.
Женская сборная Украины U-17 начнет борьбу на групповом этапе 18 сентября.
Как ранее писал ТСН Проспорт, взрослые мужская и женская сборные Украины дошли до 1/4 финала Евробаскета 3х3. К сожалению, в полуфинал обе наши команды пробиться не сумели.