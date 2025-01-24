Сборная Украины определила состав на мужскую эстафету этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Гонка состоится 25 января, в 15:55 по киевскому времени.

Сборная Украины определилась с составом на мужскую эстафету шестого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце.

Как сообщает Суспільне Спорт, украинская команда побежит гонку в следующем составе: Дмитрий Пидручный – Виталий Мандзын – Антон Дудченко – Тарас Лесюк.

Гонка состоится в субботу, 25 января, начало – в 15:55 по киевскому времени.

Отметим, что 25 января в Антхольце также состоится женская гонка преследования, которая начнется в 14:00 по киевскому времени. Украину будут представлять Юлия Джима (10-я стартовая позиция по итогам спринта), Кристина Дмитренко (24-я), Елена Городная (49-я) и Ирина Петренко (55-я).

Завершится этап Кубка мира по биатлону в Антхольце в воскресенье, 26 января. В этот день женщины будут бежать эстафету, а мужчины – гонку преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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