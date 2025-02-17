Сборная Украины определила состав на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону-2025

Сборная Украины определила заявку команды на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону-2025, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Как сообщили Суспільне Спорт в тренерском штабе "сине-желтых", в "индивидуалке" выступят Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Анастасия Меркушина.

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону состоится во вторник, 18 февраля, в 16:05 по киевскому времени.

Мужская "индивидуалка" на ЧМ-2025 по биатлону состоится в среду, 19 февраля. Ранее стало известно, кто из украинцев ее побежит. Планетарное первенство продлится до 23 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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