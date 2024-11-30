Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сборная Украины определила составы на первые классические эстафеты сезона Кубка мира по биатлону

Сборная Украины определила составы на первые классические эстафеты сезона Кубка мира по биатлону

Кристина Дмитренко / Фото: biathlon.com.ua

Обе гонки состоятся в воскресенье, 1 декабря.

Сборная Украины определилась с составами на мужскую и женскую классические эстафеты в рамках первого этапа сезона Кубка мира по биатлону-2024/25, который проходит в финском Контиолахти.

Как сообщает Суспільне Спорт, в мужской эстафете Украину будут представлять Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын.

Женскую эстафету в составе украинской команды побегут Елена Городная, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Юлия Джима.

Обе эстафеты состоятся в воскресенье, 1 декабря. Мужчины выйдут на старт в 14:45, а женщины – в 18:25 по киевскому времени.

Отметим, что новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал в субботу, 30 ноября, одиночной и классической смешанными эстафетами на этапе в Контиолахти. Сборная Украины заняла в них 9-е и 6-е места соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Контиолахти

Биатлон: результаты первой гонки сезона Кубка мира-2024/25

Контиолахти-2024: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Похожие темы:

Следующая публикация