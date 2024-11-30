Сборная Украины определила составы на первые классические эстафеты сезона Кубка мира по биатлону

Сборная Украины определилась с составами на мужскую и женскую классические эстафеты в рамках первого этапа сезона Кубка мира по биатлону-2024/25, который проходит в финском Контиолахти.

Как сообщает Суспільне Спорт, в мужской эстафете Украину будут представлять Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын.

Женскую эстафету в составе украинской команды побегут Елена Городная, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Юлия Джима.

Обе эстафеты состоятся в воскресенье, 1 декабря. Мужчины выйдут на старт в 14:45, а женщины – в 18:25 по киевскому времени.

Отметим, что новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал в субботу, 30 ноября, одиночной и классической смешанными эстафетами на этапе в Контиолахти. Сборная Украины заняла в них 9-е и 6-е места соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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