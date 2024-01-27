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Сборная Украины определила составы на смешанные эстафеты чемпионата Европы по биатлону

Сборная Украины определила составы на смешанные эстафеты чемпионата Европы по биатлону

Елена Городная / Фото: biathlon.com.ua

В воскресенье, 28 января, Евро-2024 по биатлону закончится классической и одиночной смешанными эстафетами.

Стало известно, кто побежит за сборную Украины в смешанных эстафетах на чемпионате Европы по биатлону 2024 года в словацком Брезно-Осрбли.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

В классической смешанной эстафете "сине-желтые" выступят следующим составом: Виталий Мандзын – Дмитрий Пидручный – Кристина Дмитренко – Анастасия Меркушина.

В одиночной смешанной эстафете нашу команду представит дуэт Антон Дудченко – Елена Городная. Это будет последняя гонка на текущем континентальном первенстве.

Обе гонки состоятся в воскресенье, 28 января. Классическая смешанная эстафета запланирована на 11:45 по киевскому времени, а сингл-микст – на 15:00 по киевскому времени.

Добавим, что 27 января на ЧЕ по биатлону состоялись гонки преследования, в которых Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина остановились в шаге от цветочной церемонии.

Пока что единственную медаль Евро-2024 по биатлону Украине принесла 24-летняя Кристина Дмитренко, которая завоевала "бронзу" в спринте.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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