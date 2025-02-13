Сборная Украины определила составы на женский и мужской спринты чемпионата мира по биатлону-2025, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Как сообщает Суспільне Спорт, женский спринт будут бежать четыре украинские биатлонистки: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Ирина Петренко.

В мужском спринте Украину представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк, сообщает Суспільне Спорт.

Женский спринт запланирован на пятницу, 14 февраля. Мужской спринт состоится в субботу, 15 февраля. Обе гонки начнутся в 16:05 по киевскому времени.

Отметим, что ЧМ-2025 по биатлону стартовал в среду, 12 февраля, смешанной эстафетой, в которой сборная Украины финишировала на восьмом месте. Планетарное первенство продлится до 23 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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